İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Pazarla’a hibe minibüs

Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, hibe olarak verilen minibüs’ün bakımı yapılarak hizmete girdiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, "MHP’nin sorumlu ve üretken belediyecilik anlayışıyla halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan araçları temin etmek için çalışıyoruz. Mesele sen ben değil Pazarlar adına kazanımlarda katkının olup olmamasıdır. Emek verilerek sağlanan kazanımlar insanı mutlu ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden İlçemize kazandırılmasında aracı olmayı kabul eden Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a ve emeği geçen herkse teşekkür ederim. Sizler bizi, biz işimizi takip ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.(MB-EFE)