İşte Kütahya bu

Dr. Remzi Gören, "Kütahya, çinisi kadar çınarlarıyla, pınarlarıyla muhteşem bir şehir. Kütahya, Çanakkale'nin ruhunu barındıran Dumlupınar'ıyla kahraman bir şehir. Kütahya, en az Amasya kadar, en az 3 Safranbolu, en az 5 Beypazarı kadar tarihi bir şehir. Kütahya en az Bursa kadar Osmanlı, Konya kadar Selçukludur. Konya ne kadar Mevlana ise, Kütahya o kadar Mevlana'dır" dedi.

'Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir Sanat ve Tasarım Sempozyumu'nun tanıtım toplantısında konuşan Gören, üniversite olarak şehre değer katmak istediklerini ifade etti.

Şehrin sanat ve sanatçısıyla değer bulduğunu dile getiren Gören, "Kütahya, hikayesi olan bir şehir. Kadim bir şehir. Taşı toprağı altın, havası buram buram Anadolu kokan bir şehir. Domaniç'iyle kuruluşun beşiği, Dumlupınar'ıyla kurtuluşun eşiği olan şehir. Kütahya, sanatı ve sanatçısıyla değerli bir şehir. Sanat, kültür, tarih, doğa, yer altı kaynakları, bilinenler bilinmeyenler. Bir şehir ancak bu kadar zengin olabilir. Üniversite olarak sadece eğitim öğretimle uğraşmayı yeterli görmüyoruz. Şehrin sanatına, kültürüne de dokunmak istiyoruz. Üniversite olarak bunu bir sosyal sorumluluk olarak değil, görevimiz olduğu için değil, Kütahya'yı sevdiğimiz için de yapıyoruz. Üniversite olarak şehre değer katmak istiyoruz. Bunu da şehrin değerlerine sahip çıkarak, şehrin değerlerini öne çıkararak yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bir şehir sanatı ve sanatçısıyla değer kazanır, anlam bulur. Bilindiği üzere, tanınırlığı ülke sınırlarını aşmış Ahmet Yakupoğlu Kütahya'ya anlam katan, değer katan en önemli sanatçılarımızdan biridir. Kütahya sevdalısı bir sanatçıdır. İsmi şehriyle anılan nadir şahsiyetlerden biridir. Dumlupınar Üniversitesi olarak, ordinaryüs profesör Süheyl Ünver ekolünün son halkası, Türk manzara resminin ustası Üsküdarlı Ressam Hoca Ali Rıza Beyin son temsilcisi, Minyatürde 21.Yüzyılın Nakkaş Levni'si, Halil Dikmen'den icazetli neyzeni, 'Kütahyalı Ressam' Ahmet Yakupoğlu adına, doğumunun 98. yılında, Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz sempozyumu uzun zamandır beklenen ve önemli bir eksikliği gidereceğini düşündüğümüz önemli bir çalışma olarak görmekteyiz. Gelenekli hale getirmeyi düşündüğümüz sempozyumun bilim, sanat ve kültürümüze sağlayacağı katkıların yanı sıra, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki Kütahya'nın kültür, sanat ve turizm açısından daha iyi tanıtılmasına da büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gören, bir çok ünlü ismin katılacağı 'Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir Sanat ve Tasarım Sempozyumu'nun, 19-20 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. (EFE)