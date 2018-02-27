İşten çıkarılan 7 işçi mahkeme kararıyla işlerine geri dönüyor

Emet Bor İşletmesinde özel bir firmada çalışan 4 operatör, 3 kamyon şoförü olmak üzere 7 işçi, Öz Taşıma-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle 1,5 yıl önce işten çıkarılmışlardı.

Bunun üzerine işçilerin bağlı bulunduğu sendika üyelerinin işten çıkarılmalarını yargıya taşımıştı. Yaklaşık 1,5 yıl süren dava sonuçlanırken, Ankara 2’inci İş Mahkemesi 7 işçinin tekrar iş başı yapmasına karar verdi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Ege temsilcisi Osman Coşkun, yaptığı açıklamada, “Emet Bor İşletmesindeki özel bir şirket bünyesinde taşeron olarak çalışan 7 kişinin sendikamıza üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verilmişti. Bu durum karşısında sendikamız üye işçilerimizin haklarını korumak ve tekrar işlerine geri dönebilmeleri için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara 2’inci İş Mahkemesinde görülen dava sonuçlanmış ve 7 işçimizin tekrar işlerine dönebileceği yönünde karar verilmiştir. Mahkeme ayrıca 16 aylık hak mahrumiyeti olan ücretlerinde ana işveren Emet Bor işletmesi ve işi yaptıran özel şirketten oranları nispetinde işçi üyelerimize geçmişe dönük maaşlarının ödenmesine karar vermiştir. Bu kararla işçilerimizin işe dönmelerinin önü açılmış, en kısa zamanda da işlerine başlayacaklardır“ dedi.

3 Ocak 2017 tarihinde işten çıkarılan 7 işçi, 1,5 yıldan beri verdikleri hukuk mücadelesini kazanarak işlerine geri dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.(EFE)