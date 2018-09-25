"İtfaiye teşkilatımız, zamanla yarışarak görev yapıyor"

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, İtfaiye Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

İtfaiye Müdürü Nihat Saltık ve ekibi, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek İtfaiye Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi.

Ziyarette İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Başkan Saraçoğlu, teşkilatın halka çok önemli hizmetler verdiğini söyledi.

İtfaiye Teşkilatı'nın 7-24 göreve hazır olduklarını, canla başla ve zamanla yarışarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu,"Sizler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveri ile çalışmalarınızı sürdürmektesiniz. Yangınların yanı sıra, doğal afetlere ve kazalara daha hızlı mücadele edecek şekilde gerekli personel ve araç gereçlerle güçlendirilen itfaiye müdürlüğümüz, canla başla çalışarak görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Tüm İtfaiye personelimizin itfaiye haftasını kutlar, Allah'tan kazasız bir yıl dilerim" dedi.

Ziyarette İtfaiye Müdürü Nihat Saltık ve ekibine Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli hazır bulundu (EFE)