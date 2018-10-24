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Jandarma, faili meçhul hırsızlığı aydınlattı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, tarladan yonca çalınması olayı, jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarladan yonca çalınması olayı, jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı.


Olayın basına yansımasından hemen sonra çalışma başlatan Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu H.G. isimli şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.


Yapılan sorgusunda suçunu kabul eden H.G., ifadesinin ardından tarla sahibinin şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldı. Şüpheli H.G., tarla sahibinin zararını karşılayacağı bildirildi.


Jandarmanın faili kısa sürede yakalaması, bölgede arazileri bulunan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.(YD-EFE)

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