"Jandarma halkın hizmetinde"

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile KUTSO Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, iki kurumun görev alanları ve faaliyetlerine ilişkin karşılıklı bilgi paylaşılarak, sohbet edildi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KUTSO’nun kurumsal yapısı, gerçekleştirdiği faaliyetler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya’nın tarihi ve kültürel yönden büyük zenginliklere sahip olduğunu belirtti. Dündar, Jandarma Komutanlığı’nın görev alanları ve faaliyetlerinden söz ederek, halkın bilinç ve farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Dündar, jandarmanın görev ve hizmetlerine ilişkin, toplumda farkındalığın artması halinde, çalışmalarına olumlu katkılarda bulunulacağını söyledi.

Dündar, kendi alanlarındaki görevlerde, yedi gün, yirmi dört saat daima hazır olduklarını ve tüm halkın desteğini arzu ettiklerini ifade etti.

Başkan Özotraç’ın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etmesi ve karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla ziyaret sona erdi. (EFE)