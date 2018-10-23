Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde, gece ormandan traktörle kaçak odun kesen kişi jandarmanın başarılı operasyonuyla traktörüyle beraber yakalandı.

Olay Emet ilçesi Abaş köyü kırsalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece devriyesinde olan ekipler uzun süredir takip ettikleri bir şahsın, kaçak meşe ağacı kesimi yaptığı bilgisine ulaştılar. A.E. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayda kullanılan traktöre, odun kesim motoruna ve yaklaşık 2 ton meşe odununa el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.(YD-EFE)