Jandarma'dan güvenlik denetimleri

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde suça karışan veya aranan şahıslara karşı jandarma bölgesinin tamamında 45 personel ile operasyon gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde suça karışan veya aranan şahıslara karşı jandarma bölgesinin tamamında 45 personel ile operasyon gerçekleştirildi.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği uygulama sonucunda kimlik kontrollerinde bin 806 kişi, 412 araç sorgusu, kasten yaralamadan 2 kişi, 1 kişi hırsızlık, 1 kişi uyuşturucu madde kullanan kişi, 1 kişi borcunu ödeme şartı ihlali, 2 kişi yoklama kaçağı, 32 araca cezai işlem, 8 bin 381 TL cezai işlem, 2 araç trafikten men edildi. (Tİ - EFE)