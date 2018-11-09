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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde aralıksız operasyonlar sürdüren Jandarma ekipleri, 3 kişinin bulunduğu araçta, 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aralıksız operasyonlar sürdüren Jandarma ekipleri, 3 kişinin bulunduğu araçta, 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanında bulunan planlı denetimler kapsamında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.


Tavşanlı - Harmancık karayolu Sorkun Mevkinde yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir araç arama noktasına alındı.


Yapılan kimlik kontrolünde araç sürücüsü İ.G. ve araçta yolcu olarak bulunan A. A. ,T. D. isimli kişilerin aranma kaydının olmadığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise peçeteye sarılı vaziyette esrar ve tütün maddesi ile karışık içilmeye hazır yaklaşık 20 gram uyuşturucu bulundu.


Bunun üzerine yakalanan kişiler ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürülerek, adli tahkikat başlatıldı. (Tİ - EFE)

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