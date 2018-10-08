İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın 2 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu satıcısı yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 yıldır peşinde olduğu uyuşturucu satıcısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 yıldır yakalamak için uğraştığı İ.A., Gediz'e bağlı Kurtçam köyünde yakalandı. İfadesinde çocuklarına bakmak için yıllardır bu işleri yaptığını belirten İ.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İ.A. ile birlikte aynı evde yakalanan K.A. adlı kadının da borcunu ödeme ihlalinden arandığı öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan K.A., adli mercilere sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.