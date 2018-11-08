Jeotermal sahası Gediz Belediyesi'ne devredildi

Gediz Ilıca Kaplıcaları'nın içinde bulunan jeotermal işletme ruhsatlı sahanın, Gediz Belediyesi'ne yetki devri protokolü imzalandığı bildirildi.

Ilıca Kaplıcalarının içinde bulunan İl Özel İdaresine ait 90 numaralı 2 bin 400 hektar jeotermal işletme ruhsatlı Jeotermal sahanın, Gediz Belediyesi'ne yetki devri protokolü imzalandığını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ayrıca jeotermal sahası içinde Belediye adına kuyu bazında intibaklı 6, 8, 9, 10 ve 11 numaralı jeotermal işletme ruhsatı bulunduğunu söyledi.

Başkan Akçadurak; “Turizm Bakanlığı'nca onaylı “Gediz Ilıca Termal Turizm Alanı” içinde uygulama imar planları yapılarak yine Turizm Bakanlığı'nca onaylanmıştır. İmar planlarının onaylanmasından sonra öncelikli olarak jeotermal su ana dağıtım projesinin hazırlanması, mevcut tesislere ve imar planı kararlarına göre bu alandaki, sağlık ve termal turizm potansiyeli dahil tüm entegre kullanımların akışkan ihtiyaçlarının belirlenmesi ve imar planlarıyla uyumlu termal su dağıtım projesi hazırlanması ve uygulanması yetkisi İl Özel İdaresi'ne aitti. Gediz Belediyesi olarak bu sahada yıllardır boşa akıp giden jeotermal suların ve jeotermal havzanın daha etkin değerlendirilmesi ve bir an önce ekonomiye kazandırılması, yüksek teknolojik yatırım gerektiren Jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılabilmesi için bir protokol ile 90.numaralı jeotermal sahasındaki İl Özel İdaresi'ne ait olan kullanım hakkının Gediz Belediyesi ile birlikte Belediyemize ait Jeotermal şirkete verilmesi İl Özel İdaresi'nden talep edilmişti. Bu yetkinin verilmesi halinde saha da yapılacak tüm maliyetler ve sürecin hızlı bir şekilde tek elden yürütülebileceği beyan edilmişti” dedi.

“Jeotermal saha 2038 yılına kadar belediyeye devredildi”

Akçadurak; Talep ettiğimiz yetki devri talebi, İl Genel Meclisi bünyesinde ki komisyonlara havale edilerek komisyonlarca konunun yerinde değerlendirilmesi yapılmış ve nihayetinde rapor haline getirilerek il genel meclisine sunulmuştur. İl Genel Meclisi'nin Eylül Ayı meclis toplantısında, 90 numaralı jeotermal sahadaki il özel idaresinde olan yetkinin 2038 yılına kadar Gediz Belediyesi'ne devir edilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir. Hazırlanan protokol taraflarca imzalanmıştır. Bölgemiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesi temenni eder, bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen başta Milletvekilimiz Ahmet Tan'a, Eski Valimiz Ahmet Hamdi Nayir'e, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a, Kütahya İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak ve ekibine, Gediz Halkı adına şükranlarımı sunarım” diye konuştu. (EFE)