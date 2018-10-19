Jeotermal'de kışa hazırlık

Kütahya'nın termal ilçesi, jeotermal enerji ile ısınan Simav'da kış hazırlıkları kuyu temizleme çalışmaları ile başladı. Simav Belediyesi Jeotermal Şefliği tarafından yürütülen, jeotermal kuyularındaki temizleme çalışmasının amacının, kış aylarında en iyi performansla ısınmak olduğu belirtiliyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, jeotermal kuyularındaki genel temizlik çalışmalarının ve pompa bakımlarının tecrübeli personeller tarafından yapıldığını ifade etti. Özkan “ Mevcut kullanılan jeotermal kuyularımızın içerisindeki kum, kil ve çakılların dışarıya çıkarılmasından sonra, kuyu baştan aşağıya kadar 3 – 4 defa temizlenip, ilaçlanıyor. İlçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin tamamına yakını jeotermal enerji ile ısıtma sisteminden yararlanıyor. Önümüzdeki kış aylarının sorunsuz bir şekilde geçmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımıza da eşanjör ve petek temizliklerini yaptırmalarını ve tavsiye ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)