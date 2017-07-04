Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz ile Kızılbük köyleri arasında kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün gece geç saatlerde devriye görevinde bulunan Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karakol ekipleri, Değirmisaz köyü yakınlarındaki arazide hareketlilik tespit etti. O sırada ellerinde araç gereçlerle kabloları çalmaya çalışan hırsızlar, devriye gezen jandarma ekiplerini fark ederek, otomobille kaçmaya çalıştı. Hırsızları takip eden jandarma ekipleri, kısa bir kovalamacının ardından Ö.K. ile A.S.K isimli iki kardeşi kıskıvrak yakaladı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, hırsızlıkta kullanılan bir adet merdiven, akü, lazer metre, spiral, eldiven, makas ve 700 metre kablo bulundu.

Şebeke olduğu öğrenilen 2 kardeşin daha önce de benzer hırsızlıklar yaptığı belirtilirken, mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Tİ - EFE)