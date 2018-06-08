Kadın Çalışma Merkezi’nde iftar

Kütahya Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeği sonrası konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bu mübarek günlerin kanın gözyaşının olmadığı, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünyaya vesile olmasını diliyorum. Kadınlarımızın mutlu olması demek toplumun mutlu olması anlamına gelmektedir. Kadın Çalışma Merkezimize gelip çeşitli kurslar, görüyorsunuz yeni beceriler yeni bilgiler ediniyorsunuz, bizlerde bunlardan büyük keyif ve mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyor emeği geçen eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İftar yemeğine; Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, birim müdürleri, Kütahya Belediyesi Kadın Çalışma Merkezi Eğitmen ve kursiyerleri katıldı.