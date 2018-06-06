Kadın çiftçilere sertifikaları verildi

İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile açılan girişimci kursunu başarıyla tamamlayarak İlçe tarımına katkı sağlayacak girişimcilerin sertifikaları törenle verildi.
Kütahya’da bu yıl başlatılan Kütahya’dan 71, Tavşanlı’dan 24 kadın çiftçi eğitim programı sonrası sertifikalarını aldılar.
Tavşanlı Ziraat odasında düzenlenen törende programla ilgili bilgiler verilirken düzenlenen bu programın Tavşanlı tarımına olumlu katkıları olacağı ifade edildi.
Düzenlenen sertifika törenine Tavşanlı kaymakamı Yüksel Kara, İşkur İl Müdürü Kamil Uçan, İl Tarım Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İŞKUR İlçe Müdürü Muhterem Aksoy, İlçe tarım Müdürü Ahmet Temel, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar ve kadın girişimciler katıldı.
İlçe tarım Müdürlüğü uzmanlarından Fatma Şahin, Kütahya’da 71, Tavşanlı’da 24 kadın çiftçinin projelerini gerçekleştirmelerini sağlayacak ilk adımı atıklarını belirtti.
Tavşanlı kaymakamı Yüksel Kara da sertifika alan kadın çiftçileri tebrik etti. (Tİ - EFE)