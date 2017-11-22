Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş.’den Oluklu Mukavva Ambalaj Tesisi

Ş. tarafından Kütahya’daki kağıt fabrikasının yanına yaptırılacak olan Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisi’nin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Ş. Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Ciğer, şirketin 1988 yılından beri büyümeye devam ettiğini belirterek, “Kütahya’da yaptığımız yatırımlardan başarılı neticeler elde ettik. Bu nedenle 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 120 milyon TL’lik yeni bir yatırım yapma kararı aldık. Aldığımız bu yeni yatırım kararı ile birlikte, Kütahya’da bulunan 180 dönümlük fabrika sahamıza yeni bir tesis inşa ediyoruz. Bu tesiste, mevcut kağıt fabrikamıza entegre olarak oluklu mukavva ambalaj üreteceğiz. Kurulacak yeni tesisimizin kapalı alanı 25 bin metrekare, üretim kapasitesi ise 110 bin ton/yıl olacak. Tesiste kullanılacak ana hattı, İtalyan makine üreticisi BP Agnati üretiyor. Yeni fabrikamızı günümüzün dijitalleşen dünyası ile uyumlu şekilde inşa ediyoruz. Ayrıca kağıt üretiminden edindiğimiz sıfır atık ve sürdürülebilir çevre anlayışını, bu fabrikamıza da taşıyoruz. Oluklu mukavva sektörü hem dünyada hem de ülkemizde hızla büyüyen bir sektör. Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği OMÜD’ün verilerine göre Türkiye’de şu anda 2 milyon 950 bin ton kurulu oluklu mukavva üretim kapasitesi bulunmakla birlikte, 2023 yılına gelindiğinde ülkemizin oluklu mukavva tüketimi 4 milyon ton civarına yükselecektir. Dolayısıyla bizler, ülkemizin 2023 vizyonunda üzerimize düşen görevi yerine getirebilmek arzusu ile bu yatırımı yapma kararını almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ciğer, yatırımlarıyla Kütahya’nın istihdamına da katkıda bulunacaklarını ifade ederek, “Kütahya’da bulunan kağıt fabrikamızda şu anda 153 kişi çalışıyor. Atık kağıdın toplanması, ayrıştırılması, nakliyatı gibi yan hizmetleri eklediğinizde yaklaşık 500 kişilik bir iş imkanı oluşturuyoruz. Yeni kurulacak olan oluklu mukavva fabrikamızda ilk etapta 160 kişilik ilave istihdam oluşturacağız. Daha sonraki eklemelerle bu rakamı 300 kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Törende konuşan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da, yatırımları sebebiyle Ş. yetkililerine teşekkür ettiler.

Törene, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Jandarma Alay Komutanı Albay Tayfun Dündar, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Sayar, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ve fabrika çalışanları katıldı.

Konuşmaların ardından Oluklu Mukavva Ambalaj Üretim Tesisi’nin temeli, protokol mensupları tarafından ’hayırlı olması’ temennisi ile atıldı. (EFE)