"Kalitemizi artıracağız"

DPÜ Kalite Komisyonu'nun düzenlediği Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminde akademik ve idari personeline üniversitenin kalite çalışmaları sürecine ilişkin bilgi verildi.

Rektörlük Kırmızı Salon'da gerçekleşen eğitim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Aydemir'in açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında kalite çalışmalarının önemini bildiklerini ifade eden Halis Aydemir, kalite çalışmalarına ilişkin ilk adımın 2015 yılında kendi iç denetim raporuyla başladığını ifade etti.

Aydemir, “O dönem pek çok eksiğimizi belirleyerek bunun üzerine çalışmaya ve eksiklerimizi gidermeye başladık. O günlerden bugünlere kadar ülkemizde yaşanan sıkıntılı süreçler, enerjimizi zaman zaman başka konulara harcamamızı gerektirse de Dumlupınar Üniversitesi olarak her sene kalite çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak biliyoruz ki, kendimizi denetleyerek tüm eksiklerimizi görmemiz mümkün değil. Yakında dışarıdan bir göz bizi denetlemeye gelecek. Dünyadaki üniversite modellerine baktığımızda kendisini eğitim üniversitesi olarak tanımlayan Dumlupınar Üniversitesi de eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına ağırlık verecektir" dedi.

Rektör Yardımcısı Aydemir'in konuşmasının ardından DPÜ Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Bahar Çelik, Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumda Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi'ne neden ihtiyaç duyulduğu, bu sürecin nasıl işlediği, üniversitedeki Kalite Komisyonunun organizasyon şeması, komisyonun hazırladığı raporlar ve bu raporların içerikleri ile Kalite Komisyonunun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinlikler personele aktarıldı. (EFE)