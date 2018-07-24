Kamil Saraçoğlu: "Anket değil, para tuzağı"

İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’ye açıklamalarda bulunan Başkan Saraçoğlu,“Pazar günü vatandaşların cep telefonlarına ’Siyasal Araştırma’ adıyla gelen anket mesajı sadece Kütahya’da değil bir hafta öncede değişik illerde öncelikle Sivas’ta ortaya çıkmış. Sivas Belediye Başkanımız bunu tüm bizim Belediye Başkanları Birliğimiz var orada paylaşımını gerçekleştirdi. Bunu Genel Merkezimize de sorduk. Genel Merkezimizden ve bizlerden böyle bir anket çalışmasının olmadığı ortaya konuldu. Hatta kendi sitelerimizde de bunu yayınladık. Maalesef zaman zaman sosyal medyada böyle sitelerin çıkıp para kazanma amacıyla belediyeleri, milletvekillerini kullanarak sanki anket varmış gibi çalışma yapmaktalar. Bu anketin çıktığı Pazar günüydü zannedersem. O esnada bizim telefonlarımız susmadı. Sosyal medya ve mail hesaplarımızdan insanların; ’Başkanım hakikaten böyle bir anket var, bilginiz var mı? Bizde gerekli şeyleri söyledik’ diye söylediler. Bu tür çalışmalar para tuzağından başka bir şey değil. Vatandaşlarımızın bu tür konulara itibar etmemeleri konusunda bizde gerekli duyuruları yaptık. Ama maalesef bu tuzağa düşenler, ya da bu oltaya takılanlar oldu. Böyle bir durumda biz zaten tüm halkımızı bilgilendirerek şirketlere kamuoyu yoklamaları yapıyor ve yaptırıyoruz. Ama şu an itibarıyla Kütahya Belediyesi’nin ve diğer belediyeler ile Genel Merkezin böyle bir çalışması olmadığını belirtmek isterim. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. İşte biliyorsunuz önümüzdeki ayın 18’inde büyük kongremiz var. Zaten ondan sonra bir kamuoyu yoklaması belki Genel Merkezimiz düşünür. Ama şu an itibarıyla böyle bir konunun olmadığını sizlerin aracılığıyla belirtmek istiyorum” diye konuştu.(EFE)