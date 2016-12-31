Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 13:47

Kamil Saraçoğlu, Başkan Görmez’den Kur’an Eğitim Merkezi binası için destek istedi

Kamil Saraçoğlu, Başkan Görmez’den Kur’an Eğitim Merkezi binası için destek istedi

31 Aralık 2016 13:47

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’i makamında ziyaret, inşaatı halen devam etmekte olan Evliya Çelebi Kur’an Eğitim Merkezi binası için destek istedi.
Başkan Saraçoğlu, bir süre önce Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Diyanet İşleri Bakanlığı eski İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Hazırlar’ın hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Görmez’e şehirle ilgili ilgiler sundu.
Saraçoğlu, ziyarette Evliya Çelebi Kur’an Eğitim Merkezi binasının, Evliya Çelebi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve halkın desteğiyle yapımı devam eden Evliya Çelebi Kur’an Eğitim Merkezi için destek istediğini ifade etti. (EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    1°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    1°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç