Kamil Saraçoğlu: Belediye denilince ilk akla gelen zabıtadır

Zabıta Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi bünyesinde görev yapan zabıtaların haftasını kutladı.

Belediyenin Cumhuriyet Caddesi Merkez Zabıta Bürosunu ziyaret ederek tek tek zabıta personeli ile tokalaşıp, haftalarını kutlayan

Başkan Saraçoğlu, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada vatandaşın memnuniyetinin her şeyden önce geldiğini belirterek; “Sizler bu yüzden çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Sizler Kütahya’nın kalbisiniz” dedi.

Başkan Saraçoğlu, “Belediye denilince ilk akla gelen zabıtadır. O yüzden Belediyemizin adalet temsilcileri ve gülen yüzleri sizlersiniz. Görev ve sorumluluklarınız sizlere önemli yükler getiriyor. Bu yüklerin altında kalmadan, özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Sizler esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza adaletli davranacaksınız. Önceliğiniz adil olmak olacak. Siz değerli zabıta arkadaşlarımın Zabıta Haftasını ve zabıta teşkilatının 192’nci kuruluş yıldönümlerini kutluyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Zabıta Müdürü Musaddin Efe, 192. Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na çiçek vererek Belediye bünyesinde bulunan tüm zabıta personeli adına Kütahya’ya verdikleri hizmetler için teşekkür ettiler. (EFE)