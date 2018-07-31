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31 Temmuz 2018 11:38

Kamil Saraçoğlu, Diyanet Vakfı’na 2 hisse kurban bağışında bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı’na 2 hisse kurban bağışında bulundu.

Kamil Saraçoğlu, Diyanet Vakfı’na 2 hisse kurban bağışında bulundu

31 Temmuz 2018 11:38


’2018 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu’ kapsamında Kütahya’ya gelen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret etti.


Başkan Kamil Saraçoğlu, kendisi ve eşi Aysel Saraçoğlu’nun kurban vekaletini, Türkiye Diyanet Vakfı adına Vakıf Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli ve Vakıf Şube Başkanı Müftü Hüseyin Hazırlar’a teslim etti.


Saraçoğlu, ’Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla bu yıl da ’Vekaletle Kurban Organizasyonu’ başlatan Türkiye Diyanet Vakfı’nın, yeryüzünde iyiliği egemen kılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. (EFE)




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