Sanayi sitesi esnafları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, esnaflarla sohbet edip talepleri dinledi.

Saraçoğlu, "Bizler esnaflarımız ile vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kütahya Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız proje ve çalışmalardaki amacımız şehrimize katkı sunmaktır. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemiz ve şehrimizin omurgasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaflarımız ve hemşehrilerimiz ile iç içe olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Galip Gültekin, ve Murat Arık ile Belediye Meclisi üyesi Mustafa Aydın, Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan, Fuatpaşa Mahalle Muhtarı Zeki Ünal ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı. (EFE)