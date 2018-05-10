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10 Mayıs 2018 13:00

Kamil Saraçoğlu: Esnaf ve sanatkarlar, ülkemiz ve şehrimizin omurgasıdır

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yeni sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Kamil Saraçoğlu: Esnaf ve sanatkarlar, ülkemiz ve şehrimizin omurgasıdır

10 Mayıs 2018 13:00


Sanayi sitesi esnafları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, esnaflarla sohbet edip talepleri dinledi.


Saraçoğlu, "Bizler esnaflarımız ile vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kütahya Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız proje ve çalışmalardaki amacımız şehrimize katkı sunmaktır. Esnaf ve sanatkarlarımız ülkemiz ve şehrimizin omurgasıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaflarımız ve hemşehrilerimiz ile iç içe olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Galip Gültekin, ve Murat Arık ile Belediye Meclisi üyesi Mustafa Aydın, Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan, Fuatpaşa Mahalle Muhtarı Zeki Ünal ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı. (EFE)




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