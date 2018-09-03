Kamil Saraçoğlu: Kütahya Belediyesi’nin kapısı herkese açık

Kütahya Belediyesi’nin katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlattığı ’Halk günü’ toplantılarında randevusuz vatandaşları makamında ağırlayarak bire bir görüşen Başkan Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan vatandaşın görüş ve önerilerine önem verdiklerini ifade etti.

Saraçoğlu, “Hemşehrilerimizden gelen talep ve önerileri değerlendirerek en kısa zamanda çözüme ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Kütahya Belediyesi’nin kapısı herkese ve her kesimden vatandaşımıza açıktır” dedi.(EFE)