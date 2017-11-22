Kamil Saraçoğlu: UNESCO konusunda kimse heyecanımıza engel olmasın

Yapıcı eleştiriye açık olduklarını ve herkesten destek beklediklerini belirten Başkan Saraçoğlu, “Altyapı konusunda Belediye olarak kendi birimlerimizle beraber bunu oluşturuyoruz. KİŞGEM’de gastronomi ile ilgili bir bölüm açtık, orada yerinizi alabilirsiniz. Belediyenin imkanları, kapıları tüm sanatçılarımıza, zanaatkarlarımıza her zaman açık, bunun bilinmesini istiyorum. Resmi verilere göre 400’ün üzerinde çini atölyesinde 4 bin kişi çalışıyor. Merdiven altını düşündüğümüzde yaklaşık 8 bin kişinin çiniden ekmek yediğini düşünürsek büyük bir potansiyel. Belediye olarak onlara destek olmaya gayret göstereceğiz. Eleştirilere açığız, eksiğimizi söylesinler ama heyecanımıza kimse engel olmasın, destek olsunlar, yanımızda olsunlar. Kütahya olarak Türkiye’nin, UNESCO Yürütme Kuruluna seçilmesinde destek olduk. UNESCO’da bir lobimiz var sevinçli ve heyecanlıyız” dedi.

"Kütahya ilk müracaatında yerini aldı"

Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına ilk başvuruda kabul edilen Türkiye’deki tek il olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Bu yürüyüşte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu proje bir Belediye Başkanı olarak Kamil Saraçoğlu’nun değil, proje Kütahya Belediyesinin. Kütahya Belediyesi, tüm Kütahya’yı temsil ediyor, dolayısıyla Kütahya’yı öne çıkarmamız gerekiyor. Çalışmada zorluklar yaşadık ama başarılı ve çok önemli bir adım attık. Bundan sonra her anlamda, her noktada artık UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında olduğumuzu vurgulamalı, o özellikleri taşıyabilmeliyiz. Çini belki bir adım önde ancak diğer el sanatları, zanaatla ilgili ne varsa bu işin içinde. Kütahya Belediyesi olarak biz müracaat ettik bunu gururla söylüyorum. Bu noktada Gaziantep Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bize önemli destekler verdi. Kütahya ilk müracaatında UNESCO’da yerini alan bir şehir oldu. Hatay, Gaziantep birden fazla müracaatı sonucunda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girebildi. Güdümlü proje çok önemli. Güdümlü proje geçmişten gelen bir proje ancak kimse sahip çıkmamış, bugün biz sahip çıktık ve bize düşeni karşılarız dedik, Ticaret ve Sanayi Odamız aynı şekilde dörtte birini karşılayacağını söyledi ve proje devam ediyor. Bu da çininin kalitesini, tanınırlığını daha çok ortaya çıkaracak bir proje” şeklinde konuştu. (EFE)