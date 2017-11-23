Kamil Saraçoğlu’na başarı ödülü

Ankara’daki törende Saraçoğlu’na ödülü, Medya HD Genel Yayın Yönetmeni ve Jüri Komite Başkanı Tayfun Canlı tarafından takdim edildi.

Ödül sebebiyle teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, "Yetim Gülerse Dünya Güler ve diğer sosyal sorumluluk projelerimizden ödül alsakta bizim için çini çok önemli. Çininin başkenti Kütahya’dan hepinize selamlar getirdik. Bizim yaklaşık 2 yıldır bir çalışmamız vardı. Bunun neticesinde UNESCOda Çini dalında Yaratıcı Şehirler Ağına girmiş bulunmaktayız. Bu gurur Türkiyenin, bu gurur Kütahyanın. Türkiye de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Gastronomi dalında sadece Gaziantep vardı. Bu sene yine Gastronomi dalında Hatay, tasarım dalında İstanbul ve Kütahya ile birlikte 4 şehir olduk. Kütahyamızın geleceği için çok önemli bir işe imza attık. Ben burada bulunan bütün konukları Şehrimize el sanatlarımızı görmeye, sanatçılarımızın eserlerini görmeye hepinizi davet ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen ve gerçekleştirdiğimiz projeleri ödül ile süsleyen Medya HD ekibine teşekkür ederek yayın hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun ’Yetim gülerse dünya güler’ isimli sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görüldüğü belirtildi. (EFE)