Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:36

Kamil Saraçoğlu’na başarı ödülü

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Medya HD Yayın Kuruluşu tarafından düzenlenen ve alanında başarılı olmuş kişi ve kuruluşlara verilen ’Altın İmza Başarı Ödülü’nü kazandı.

Kamil Saraçoğlu’na başarı ödülü

23 Kasım 2017 15:36


Ankara’daki törende Saraçoğlu’na ödülü, Medya HD Genel Yayın Yönetmeni ve Jüri Komite Başkanı Tayfun Canlı tarafından takdim edildi.


Ödül sebebiyle teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, "Yetim Gülerse Dünya Güler ve diğer sosyal sorumluluk projelerimizden ödül alsakta bizim için çini çok önemli. Çininin başkenti Kütahya’dan hepinize selamlar getirdik. Bizim yaklaşık 2 yıldır bir çalışmamız vardı. Bunun neticesinde UNESCOda Çini dalında Yaratıcı Şehirler Ağına girmiş bulunmaktayız. Bu gurur Türkiyenin, bu gurur Kütahyanın. Türkiye de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Gastronomi dalında sadece Gaziantep vardı. Bu sene yine Gastronomi dalında Hatay, tasarım dalında İstanbul ve Kütahya ile birlikte 4 şehir olduk. Kütahyamızın geleceği için çok önemli bir işe imza attık. Ben burada bulunan bütün konukları Şehrimize el sanatlarımızı görmeye, sanatçılarımızın eserlerini görmeye hepinizi davet ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen ve gerçekleştirdiğimiz projeleri ödül ile süsleyen Medya HD ekibine teşekkür ederek yayın hayatında başarılar diliyorum" dedi.


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun ’Yetim gülerse dünya güler’ isimli sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görüldüğü belirtildi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
12
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç