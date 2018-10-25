Kamu görevlilerine ‘Sosyal Hayatta İletişim' kursu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kamu çalışanlarına yönelik “Sosyal Hayatta İletişim” kursu açıldığı bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Kaymakam Furkan Başar'ın talimatıyla bireylere iş, eğitim ve sosyal yaşamlarında, kişisel gelişimde bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla bütün kamu çalışanlarına yönelik açılan “Sosyal Hayatta İletişim” kursuna 53 kamu görevlisinin katıldığını belirtti.

Şehitler Ortaokulunda açılan toplam 32 saatlik kursta 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hasan kilitçi tarafından kamu görevlilerine görgü kuralları, gelenek ve görenekler (örf ve adetler), gelenek ve göreneklere uymanın sağladığı faydalar, dini, ahlaki ve hukuk kuralları, kişisel ilişkiler, birey ve toplumsal iletişim konularında eğitim verildi.(MA-EFE)