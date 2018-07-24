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24 Temmuz 2018 16:21

"Kamuoyu, tarafsız ve doğru bilgilendirilmeli"

Kütahya’da gazeteciler, Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen kahvaltıda buluşarak, basında sansürün kaldırılışının 110.


24 Temmuz 2018 16:21

yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.


Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ve yönetim kurulu, basında sansürün kaldırılışının 110’uncu yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. İlçelerden de katılımın olduğu programda gazeteciler, bir kez daha birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Kahvaltının ardından gazetecilere seslenen Başkan Erkan Sağlam, tüm basın mensuplarının basın bayramını kutladı.


Kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmenin basının temel görevi olduğuna dikkat çeken Başkan Sağlam, “Böylesine önemli bir misyonu üstlenen basın mensuplarımızın, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu yararını gözeten, tarafsız ve doğru habercilik anlayışını benimseyen, kamuoyunu bilgilendirme görevini etik ilkelerden ödün vermeden yerine getiren basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Demokrasinin sağlıklı temeller üzerinde yükselmesinde, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesinin büyük bir önemi vardır” dedi.


Basının, sansür ve benzeri sınırlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünün her şartlar altında gözetilmesi gerektiğine vurgu yapan Sağlam, “Günümüzde basın kuruluşlarımız, basın çalışanlarının da zor ve ağır koşullar altında, mesleklerini icra etmeye çalışmaktadırlar. Özellikle de yerel basın, her geçen gün azalan gelir kaynakları nedeniyle adeta yaşam mücadelesi vermektedir. Bizler yerel basınımızın ayakta kalması için mücadelemizi birlik beraberlik içinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakârlık ile yerine getiren basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Sağlam, gazetecilik mesleğinden ayrılan Ömür Demir’e hediye takdiminde bulundu. Program bilgi alışverişi ile son buldu. (EFE)




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