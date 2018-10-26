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"Kapaklar çöp değil, umut olsun"

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri plastik kapak toplayıp engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla ’Kapaklar çöp değil, umut olsun’ kampanyası başlattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri plastik kapak toplayıp engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyası başlattı.


Kampanya için ilçe halkından destek beklediklerini söyleyen Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen, “Her renk, boy ve çeşit kapak kampanyamıza dahildir. Bu kampanya sayesinde hem plastik kapakları toplayıp çevreyi temizliyoruz, hem de ihtiyaç sahibi engelli bir vatandaşa tekerlekli sandalye temin ederek özgürlüğüne kavuşturmuş oluyoruz. Birçok kamu kurum ve kuruluşuna plastik kapak toplanması için koli dağıtımı yaptık.Kampanyamıza destek olmak isteyen esnafımıza da koli temin edebiliriz” dedi. (MA-EFE)

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