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26 Şubat 2018 11:43

Kaplıca personeline uzman kadro ile hizmet içi eğitim

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Turistik Eynal Kaplıcaları’nın 62 personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Eğitim Uzmanları’ndan 5 gün süreli hizmet içi eğitim aldı.

Kaplıca personeline uzman kadro ile hizmet içi eğitim

26 Şubat 2018 11:43


Simav Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Cemil Baybuk, eğitimli personel ile daha iyi hizmet vereceklerini belirtti. Baybuk “ Eğitim Uzmanı ve Ön Büro Eğitmeni Neslihan Aktaş tarafından 19 personel, Servis Hizmetleri Görevlisi Eğitmeni Murat Özen tarafından 14 personel, Kat Görevlisi Eğitmeni Dönüş Koçak Yolbilir tarafından 29 personelimiz 5 gün süre ile hizmet içi eğitimi aldı. Eğitim sonunda yapılan mülakatta, kursa katılan personellin tamamı sertifika almaya hak kazandı” dedi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Eynal Kaplıcalarındaki personel eğitiminin, verimli hizmet bakımından çok önemli olduğunu belirtti. Özkan, “Termal kent Simav ilçemize ve Eynal Kaplıcaları’na konaklamak için gelen yerli ve yabancı turistlerin memnun ayrılmaları için, personellerimizi hizmet içi kurslarla eğitiyoruz. Eynal Kaplıcaları’ndaki personelimize 5 gün süreyle verilen hizmet içi eğitimlerin çok yararlı olduğuna inanıyorum” dedi. (MEİ-EFE)




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