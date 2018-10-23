"Kapsayıcı eğitim, dezavantajlı grupların farkındalığı eğitimidir"

Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ile Kapsayıcı Eğitim Çalışmalarının Yönetici Eğitimi kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılış programına katıldı.

Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak açılışta yaptığı konuşmada, 40 saatlik toplam eğitimin 15 saatinin Genel Kapsayıcı Eğitim olup, kalan 25 saatinin ise 4 modül üzerinden planlandığını söyledi.

Kaymak, ”Sizlerden isteğimiz, giriş-çıkış saatlerine riayet edilerek faydalı bir eğitimin yapılması. İlimizde bu eğitimin çok ciddi bir şekilde yapıldığına inanıyorum ki biz bunu eğitimler başladığı günden beri çok net gördük, görüyoruz. Bu bağlamda bu anlamlı eğitimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye genelinde, tüm il ve ilçelerde Kapsayıcı Eğitim Yönetici Eğitiminin başladığını ifade etti.

Başyiğit, “Bizler de okul yöneticilerimizle birlikte olalım ve eğitimin açılışını da yapalım diye burada sizlerle birlikteyiz. Öncelikle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Mustafa Özünlü'ye güzel bir eğitim ortamı hazırlaması sebebiyle teşekkürlerimi iletiyorum. Bu eğitimin oldukça faydalı olduğunu öğretmenlerimize yapılan kısmında gördük. Eğitimin yöneticilerimiz için de faydalı olacağına inancım tamdır. Öyle ki bu çalışma 2 yıldır Unicef, Erciyes Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Eğitimin sonunda, Cuma akşamı, haftanın ve eğitimin nasıl geçtiğini beraber değerlendirelim. Etkinlik temelli bir eğitim, eğitimin içerisinde grup çalışmaları var. Arkadaşlarımız bu işin eğitimini aldılar ve görüyorum ki bu iş için hazırlar. Bu eğitimin sonunda, dezavantajlı grupların sınıflarımızda ve toplum içerisinde varlıklarını bir kez daha fark etmiş olacağız, bu sebeple aslında bu eğitim bir farkındalık eğitimi de diyebiliriz” diye konuştu.(EFE)