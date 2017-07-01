Karamanca’da halk toplantısı

Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar Başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri, köy muhtarı ve vatandaşların katılımı ile yapılan toplantıda Kaymakam Oltan Bayraktar tarafından Karamanca Köyünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kurum Amirleri tarafından, kurumlarının görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirmeler yapıldı.

Köy muhtarı ve vatandaşların taleplerini alan Kaymakam Bayraktar, taleplerin ilgili birimlere intikal ettirileceğini, yerel imkanlarla çözülebilecek olanları çözeceklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti.(YD-EFE)