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01 Temmuz 2017 11:39

Karamanca’da halk toplantısı

Kütahya’nın Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, Karamanca köyünde halkla buluştu.

Karamanca’da halk toplantısı

01 Temmuz 2017 11:39


Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar Başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri, köy muhtarı ve vatandaşların katılımı ile yapılan toplantıda Kaymakam Oltan Bayraktar tarafından Karamanca Köyünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.


Kurum Amirleri tarafından, kurumlarının görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirmeler yapıldı.


Köy muhtarı ve vatandaşların taleplerini alan Kaymakam Bayraktar, taleplerin ilgili birimlere intikal ettirileceğini, yerel imkanlarla çözülebilecek olanları çözeceklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti.(YD-EFE)




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