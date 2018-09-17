Kart alabilmek için saatlerce sırada beklediler

Kütahya'da üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, ulaşım kartını alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini kazanan öğrenciler, şehir içi ulaşımda kullanacakları ulaşım kartını almak için gittikleri firmanın önünde uzun kuyruklar ile karşılaştılar. Öğrencilerin aynı gün içinde bir anda yüklenmelerinden dolayı 500 metreye kadar uzanan kuyrukta bekleyen öğrenciler, yaklaşık 3 ila 7 saat arasında beklediklerini söyleyerek, çalışan sayısının az olmasından şikayet ettiler.

Kartın diğer illerde 15-20 günlük bir sürede öğrencilere verildiğini ancak Kütahya'da başvuru yapan öğrencilere 1 dakika içerisinde basılıp verildiğini söyleyen E-kent Kütahya Şube Müdürü Hilmi Bircan ise, “Öğrenciler üniversiteye kayıt olduktan sonra üniversite tarafından güncellenen bilgiler bize geliyor ve öğrenciler bize geldiğinde sadece telefon numarası adresini aldıktan sonra kendilerine 60 saniye içerisinde kartlarını veriyoruz. Diğer illerde öğrenciler kartlarına 15-20 günde kavuşabiliyorlarken biz hemen veriyoruz. Yoğunluk öğrencilerin ilk günden kartlarını almaya geldikleri için oluştu. Biz merkez ve üniversite içerindeki Bedesten şubesinde kartlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Ancak öğrenciler Bedesten'deki şubeyi bilmedikleri için merkezde yoğunluk oluşuyor. Öğrencilerimiz Bedesten'den de kartlarını alabilirler” diye konuştu.