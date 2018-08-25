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25 Ağustos 2018 14:11

Kasaplar çifte bayram yaptı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki kasaplar çarşısı esnafı Kurban Bayramında, çifte bayram yaşadı.

Kasaplar çifte bayram yaptı

25 Ağustos 2018 14:11

Büyük baş hayvan kesimin fazla olduğu ilçenin kasapları, Kurban Bayramının 4 gününde kıyma çekme ve sucuk yapma işi yaparken, talepleri karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söylediler.


Simav’ın kasaplar çarşısı esnaflarından Hamza Önen, Devletin büyük baş hayvan desteklemesinin faydasını gördüklerini, geçen yıla oranla kıyma ve sucuk yapma işlerinin yüzde yüz arttığını ifade etti Önen “ Baharatımızı, sarımsağımızı organik kullanarak, kalitemizi bozmadan vatandaşımıza hizmet ettik. Bu yıl etin 1 kilosunu 2 liradan çekildi, sucuğun kilosu da 12 liradan dolduruldu. Bayram süresince 1 buçuk ton civarında et çekimi ve sucuk dolumu yaptık ve çifte bayram yaşadık” dedi


Simav’da kasapları yanı sıra marketlerde de kıyma ve sucuk dolumu yapıldığı gözlendi.




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