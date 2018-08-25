Kasaplar çifte bayram yaptı

Büyük baş hayvan kesimin fazla olduğu ilçenin kasapları, Kurban Bayramının 4 gününde kıyma çekme ve sucuk yapma işi yaparken, talepleri karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söylediler.

Simav’ın kasaplar çarşısı esnaflarından Hamza Önen, Devletin büyük baş hayvan desteklemesinin faydasını gördüklerini, geçen yıla oranla kıyma ve sucuk yapma işlerinin yüzde yüz arttığını ifade etti Önen “ Baharatımızı, sarımsağımızı organik kullanarak, kalitemizi bozmadan vatandaşımıza hizmet ettik. Bu yıl etin 1 kilosunu 2 liradan çekildi, sucuğun kilosu da 12 liradan dolduruldu. Bayram süresince 1 buçuk ton civarında et çekimi ve sucuk dolumu yaptık ve çifte bayram yaşadık” dedi

Simav’da kasapları yanı sıra marketlerde de kıyma ve sucuk dolumu yapıldığı gözlendi.