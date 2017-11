Kasaplardan ’yerli et al’ kampanyası

’1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al, hem kasabına hem de çiftçine sahip çık’ kampanyasına Kütahyalı kasaplardan tam destek geldi.

Geçtiğimiz aylarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Et ve Süt kurumu aracılığı ile 2 market zincirinde ucuz et satışına başlamasının ardından Türkiye Kasaplar Konfederasyonu tarafından yerli etin tüketimi için başlatılan ’1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al, hem kasabına hem de çiftçine sahip çık’ kampanyasına destek giderek artıyor.

Kütahyalı kasaplar, dükkanlarının camlarına yapıştırdıkları afişlerle vatandaşların yerli eti tüketmeye davet ediyorlar.

Ucuz etin marketlerde satışının yapılması ile işlerinin iyice düştüğünü söyleyen kasap Seydi Yakacı, “Yurt dışından ithal etin getirilip satılması hem üreticilere hemde kasaplara büyük zarar vermektedir.Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan bu afiş vatandaşların yerli eti tercih etmesi konusunda hazırlanmış bir afiştir. Bu afiş ile besicimiz çok büyük derecede mağdur olmakta. Kasaplarda bu konuda mağdur. Yurt dışından getirilen etler bir çözüm değil. Bugün kasapların yüzde 50’si ya satılım yada devren kiralıktır. Varsa müşteri ben hemen satmaya hazırım. Çünkü biz burada 12 kişi çalıştırıyoruz. Ben iş yapayım yada yapmayayım benim dolaplarım çalışıyor, elemanlarımın parasını veriyorum” diye konuştu.

Kasap Hasan Edgin ise, “Konfederasyon tarafından hazırlanan bu afişi bizde dükkanımızın camına astık, müşterilerimiz 1 kilo Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et alsın hem kasabına hem de çiftçine sahip çıksın istiyoruz. Şuan köylü zararda, çünkü iç piyasa öldü. Bir bardak çay 1 lira, sütte 1 lira. Yem çok pahalı. Yetkililer ’bunu ucuzlatacağız’ diyor. Devlet evvela süt piyasasını, yem piyasasını düzeltsin. Dışarıdan getirilen etlerde büyük vilayetlerde kalıyor. Küçük şehirlere gelmiyor” şeklinde konuştu.(HCA-EFE)