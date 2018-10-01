Kavuncu, Simav Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti

Dr. Vural Kavuncu Simav'daki ziyaretlerine Belediye Başkanlığı'ndan başladı. Simav Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarete Dr. Vural Kavuncu, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Rektör Kavuncu'nun Simav'daki ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Özkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kavuncu'nun çok önemli ve kutsal bir görevi üstlendiğini ifade etti. Özkan “ Simav'daki lise son sınıf öğrencilerimizin, Kütahya'da açılan Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki bölümlere yönlendirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Rektör Kavuncu, Kütahya'daki iki üniversitenin koordineli çalışmasıyla olumlu sonuçların elde edilebileceğini ifade etti. Kavuncu “ Sağlık Bilimleri Fakültemize bağlı olan Simav Sağlık Meslek Yüksek Okulu (SMYO) ve diğer bölümlerimize gösterilen ilgiden çok memnunuz” dedi.

Rektör Prof.Dr. Vural Kavuncu'ya, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından günün anısına hediye takdimi yapıldı. (MEİ-EFE)