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04 Temmuz 2018 11:33

Kaymakam Çelik: Camiler insana huzur veren mekanlardır

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve protokol üyeleri, ilçeye bağlı Kuyucak ve Çayırbaşı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Çelik: Camiler insana huzur veren mekanlardır

04 Temmuz 2018 11:33


Kaymakam Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’Kuyucak köyümüzde inşaatı devam eden camimizde incelemelerde bulunduk. Camiler biz müslümanların en vazgeçilmez mekanlarımızdan birisidir. Her inanan insanın vazgeçemediği mekanlardan birisi olan camilerimiz kelime anlamı itibariyle toplayan bir araya getiren birleştiren bütünleştiren mekan anlamına gelmektedir. İnşallah Kuyucak köyümüzdeki camimizi kısa sürede bitirip hizmete sunacağız’’ dedi.


Kaymakam Çelik ve protokol üyeleri daha sonra Kuyucak Köy Muhtarı İrfan Işık’ı ziyaret edip köyün sorunları hakkında bilgi aldı. Çelik, son olarak Çayırbaşı köyünü ziyaret ederek köydeki ilkokulda yapılan çalışmalarını yerinde inceledi ve gerekli bilgileri aldı. (YD-EFE)




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