Kaymakam Çelik, Özel Eğitim Sınıfı’nı ziyarat etti

Çelik, Altıntaş Zafer İlkokulu’nda bir dizi incelemelerde bulundu. Kaymakam Çelik’e Altıntaş Garnizon Komutanı Emrah Ataselim ve daire amirleri eşlik etti.

Özel Eğitim sınıfında incelemelerde bulunan Çelik, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu’ndan bilgi aldı. 5 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfın bazı eksiklikleri konusunda bilgiler alan Kaymakam Çelik, özel eğitim sınıfının eksiklikleri giderilerek daha kaliteli bir şekilde hazırlanacağı belirtti.

Kaymakam Çelik, okulla ilgili yaptığı açıklamasında, "Zafer İlkokulu bünyesinde var olan Özel Eğitim Sınıfımızın bazı küçük eksiklikleri var. Bu eksiklikleri yerinde inceleyerek gerekli notlarımızı aldık ve en kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak daha kaliteli bir eğitim verilmesi açısından çalışacağız. Öğrencilerimizi son derece mutlu gördük. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman çocuklarımızın yanındadır’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)