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04 Temmuz 2017 11:16

Kaymakam Emin Kaymak: Sorunları yerinde tespit edeceğiz

Kütahya’nın Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, ilçeye bağlı Şenişler, Bayat, Dereköy, Ortaca, Terziler ve Ballıbaba köylerinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Emin Kaymak: Sorunları yerinde tespit edeceğiz

04 Temmuz 2017 11:16


Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, ilçeye bağlı 5 köyü ziyaret edip vatandaşlarla ve köy muhtarlarıyla köy sorunlarını yerinde inceledi. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, köylerde yürüttüğü faaliyetlerin planlaması ve denetimini yapan Kaymakam Kaymak, ayrıca köy içlerinde bulunan yollardaki eksiklikleri görüp gereken çalışmaların yapılması için çalışmalara başlanacağını söyledi.


Ziyaret ettiği köylerde, köy muhtarlarından, köylerinde yapılan yatırım çalışmaları, istek ve sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Emin Kaymak, ’’Köylerimizin sorunları her zaman önceliğimiz olacaktır. Bu konuda köy ziyaretlerimizi aksatmadan yapmaya devam edip var olan sorunları yerinde tespit edip, vatandaşlarımız için gereken hizmetleri getirmeye gayret edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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