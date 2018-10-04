Kaymakam Halim: Hatalı davranışlarımızı alışkanlık haline getirdik

Kütahya'nın Simav ilçesinde, köy ve mahalle muhtarları ile belde belediye başkanlarının da katılımıyla, güvenlik ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in davetiyle, Eynal Kaplıcaları Firuze Salonu'nda gerçekleştirilen yemekli toplantıda ilçe protokolü de hazır bulundu.

Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sertaş Eraslan, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'nde görevli Sosyolog Ümit Karanfil, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve Jandarma Binbaşı Mustafa Matar'ın yaptığı bilgilendirme konuşmalarından sonra kürsüye gelen Kaymakam Halim, Ülke olarak hatalı davranışların alışkanlık haline getirildiğini ifade etti. Halim, “Tüm kolluk görevlileri aynı zamanda trafik görevlisi olarak ceza makbuzu kesebilecek. Özellikle araç kullanırken cep telefonu ile görüşmeler tespit edildiğinde mutlaka cezai işlem uygulanacak. İlçe merkezinde engelli vatandaşlarımız için ayrılan park alanlarına hatalı park yapan ilk araca tarafımca ceza makbuzu kesildi. Kent Güvenliği Sistemi için kamera montaj işlemlerimiz tamamlandı. Pilot okul olarak belirlenen Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde ilk uygulamayı başlattık. Güven ve uyum uygulamaları kapsamında Muhtarlarımıza çok görev düşüyor. Birlikte bir çok zorluğun üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Muhtarlarımız, bizim elimiz ve ayağımız” diye konuştu.

Bilgilendirme konuşmalarından sonra yemek ikramı yapılarak toplantı sona erdi. (MEi-EFE)