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10 Mayıs 2018 11:09

Kaymakam Halim: Öğrenmenin yaşı yok

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan “ Okuma yazma bilmeyen kalmasın” kampanyası kapsamında, Halk Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere belgeleri, İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve eşi Esin Halim tarafından törenle verildi.

Kaymakam Halim: Öğrenmenin yaşı yok

10 Mayıs 2018 11:09


Törende bir konuşma yapan Kaymakam Halim “ Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın talimatıyla okuma yazma seferberliği başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okur yazarlık genelgesi sonrasında, ilçemiz genelinde 22 kurs açıldı. Bu kurslardan 10’u tamamlandı, 12’si devam ediyor. Okuma yazma kurslarına toplam 297 kursiyerimiz katıldı. İlçemizde okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,7 olup, okuma yazma eğitimlerine katılan kursiyerlerimizi kutluyorum. İlçe merkezimizde 3 kurs ile Kuşu Beldesi, Koyunoba, Karacahisar, Yaykın, Sarıkaya, Kiçir ve Yeşilköydeki kurslarımız tamamlanarak 40 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 41 vatandaşımıza belgelerini verdik. Hayırlı olsun, öğrenmenin yaşı yok” dedi. (MEİ-EFE)




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