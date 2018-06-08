Kaymakam Halim: Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayı

Kaymakam Halim, “Ramazan ayında toplam 278 vatandaşımıza 77 bin 100 lira nakdi yardım yapıldı. Yardımlar vatandaşlarımızın kamu bankalarındaki hesap numaralarına aktarıldı. Ayrıca nakdi yardım kapsamında 335 yaşlı vatandaşımıza toplam 33 bin lira, 162 çocuklu aileye de 81 bin lira nakdi yardım yapıldı. Simav genelinde 3 bin 413 ton kömür dağıtıldı. Kömür yardımı listemizdeki her haneye 1 ton 250 kilogram yakacak yardımı ulaştırdık. İlçe merkezinde 546 haneye, 6 beldede 646 haneye, 83 köyde bin 538 haneye, toplam 2 bin 730 muhtaç, gazi ve şehit ailesinin hanelerine kömür teslimatını gerçekleştirdik. Az sayıdaki yeni başvuruları da Haziran ayı içinde karara bağlayacağız” dedi.(MEİ-EFE)