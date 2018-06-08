Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 12:35

Kaymakam Halim: Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayı

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, muhtaç 81 aileye, 16 şehit ailesine, ve 47 gazi ailesine nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Kaymakam Halim: Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayı

08 Haziran 2018 12:35


Kaymakam Halim, “Ramazan ayında toplam 278 vatandaşımıza 77 bin 100 lira nakdi yardım yapıldı. Yardımlar vatandaşlarımızın kamu bankalarındaki hesap numaralarına aktarıldı. Ayrıca nakdi yardım kapsamında 335 yaşlı vatandaşımıza toplam 33 bin lira, 162 çocuklu aileye de 81 bin lira nakdi yardım yapıldı. Simav genelinde 3 bin 413 ton kömür dağıtıldı. Kömür yardımı listemizdeki her haneye 1 ton 250 kilogram yakacak yardımı ulaştırdık. İlçe merkezinde 546 haneye, 6 beldede 646 haneye, 83 köyde bin 538 haneye, toplam 2 bin 730 muhtaç, gazi ve şehit ailesinin hanelerine kömür teslimatını gerçekleştirdik. Az sayıdaki yeni başvuruları da Haziran ayı içinde karara bağlayacağız” dedi.(MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç