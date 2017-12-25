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25 Aralık 2017 11:44

Kaymakam Halim: Simav, engellilerin eğitimi konusunda lokomotif bir ilçe olmuştur

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav’ın, engellilerin eğitimi konusunda artık lokomotif bir ilçe oluduğunu ifade etti.

Kaymakam Halim: Simav, engellilerin eğitimi konusunda lokomotif bir ilçe olmuştur

25 Aralık 2017 11:44


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tayyar Madak, Proje Koordinatörü Özge Sakarya Çınkı ile ’Engellime Meslek Arıyorum’ projesine katılacak öğrencileri makamında kabul etti.


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Erasmus + Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında ’Engellime Meslek Arıyorum’isimli ve 2017-1-TR01-KA102-037826 numaralı projenin kabul edildiği bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Bu proje bir yönü ile çok önemli ve kıymetli. Kütahya ilinden iki adet proje Bakanlık makamınca uygun görüldü. Biri, ilçemizin projesidir. Ancak kıymetli kılan şey şu ki, ülke genelinde çok sayıda kabul edilen projeler içinde hedef kitlesi engelli öğrenciler olan tek proje Simav ilçesinin projesi. Bu durum gösteriyor ki Simav ilçesi engellilerin eğitimi konusunda lokomotif bir ilçe olmak seviyesine yükseldi” dedi. (MEİ-EFE)




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