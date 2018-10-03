Kaymakam Halim: Yaşlılar başımızın tacı olmalı

Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki palyatif servisinde bakıma alınan yaşlı hastalar, ziyaret sürprizi ile karşılaştılar.

Yaşlılar Haftası sebebiyle yapılan ziyarete Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Başhekim Uzman Dr. Sertaş Eraslan, Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, protokolün eşleri ve yaşlılar katıldı.

Kaymakam Halim, yaşlıların bir gün değil, her zaman aranması gerektiğini ifade etti. Halim, “Yaşlılarımızın bizden en büyük beklentisi olan sevgi ve saygımızı her fırsatta onlara göstermeliyiz, onları baş tacı yapmalıyız” dedi.

Palyatif servisindeki yaşlı hastalar, çiçeklerin, hediye ve ikramların yapıldığı ziyaretten çok memnun olduklarını belirttiler.