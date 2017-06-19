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19 Haziran 2017 12:12

Kaymakam Kadir Yurdagül iftar yemeği dağıttı

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtımı yaptı ve yemek dağıtımı yapılan bir ailenin evinde iftar yaptı.

Kaymakam Kadir Yurdagül iftar yemeği dağıttı

19 Haziran 2017 12:12


Çavdarhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan yoksul vatandaşlara yönelik Ramazan ayında günlük sıcak yemek projesi çerçevesinde Kaymakam Kadir Yurdagül, vakıf çalışanları ile birlikte kapı kapı dolaşarak yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı yaptı.


Vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Kaymakam Yurdagül, ilçe merkezinde ve köylerinde yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlara günlük Ramazan ayı boyunca 1 öğün sıcak yemek yardımında bulunulduğunu, uygulanan proje sayesinde devletin şefkat elinin yoksul vatandaşlara uzatıldığını söyledi.


Kaymakam Yurdagül daha sonra iftarını yemek dağıtımı yapılan bir ailenin evinde açarak aile fertleri ile sohbet etti.(EFE)




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