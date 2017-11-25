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25 Kasım 2017 13:38

Kaymakam Karataş, prefabrik ev yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Karbasan köyünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca barınma yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapımına başlanan iki prefabrik ev inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Karataş, prefabrik ev yapım çalışmalarını yerinde inceledi

25 Kasım 2017 13:38


Kaymakam Tuncay Karataş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurcan Türkdoğan ile birlikte Karbasan Köyünde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Yusuf Aksu ve Fatma Özçelik için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca barınma yardımı kapsamında yapımına başlanan prefabrik evlerin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Karbasan köyünde yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi iki vatandaş için yapımına başlanan 30 ve 35 metrekarelik iki prefabrik evin yapımının 1 hafta içinde tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.(MA-EFE)




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