Kaymakam Kerem Yenigün göreve başladı

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamlığı vazifesine atanan Kerem Yenigün, görevine başladı.

Haziran ayının sonundan itibaren kaymakamsız olan Pazarlar ilçesine vekaleten Kaymakam Kerem Yenigün atanarak görevine başladı.

Kaymakamlık görevine başlayan Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, 1990 yılında Rize'de doğdu. İlk, orta ve liseyi Rize'de okuyan Kaymakam Yenigün, Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzman olarak göreve başladı. 106. Dönem Kaymakam Adayı olarak mülkî idare amirliği mesleğine intisap etmesinin ardından Edirne Valiliği'nde il stajını, Muğla/Ula ilçesinde ise refiklik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Giresun'un Güce ilçesi, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, Çanakkale'nin Bozcaada ilçelerinde görev yaptı.

Pazarlar İlçesine vekaleten atanan Kaymakam Yenigün, evlidir.(MB-EFE)