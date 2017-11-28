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28 Kasım 2017 09:47

Kaymakam Musa Kazım Çelik, köy yolu çalışmalarını yerinde inceledi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde devam eden köy yolu yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Musa Kazım Çelik, "Kış şartları ağırlaşmadan çalışmalar bitecek" dedi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, köy yolu çalışmalarını yerinde inceledi

28 Kasım 2017 09:47


Köy yollarında bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Çelik, ’’Hükümetimiz bu yıl köy yollarımıza oldukça büyük yatırımlar yaptı. Sıcak asfalt çalışmalarına ağırlık verildi. Altıntaş genelinde kış başlamadan çalışmalarımızı bitirmeyi hedefledik. Son olarak Akçaköy köy içi kumlama ve Akçaköy-Gecek köyü arasındaki yol çalışmalarını yerinde inceledik. Devletimiz köylümüzün rahatı için her türlü imkanı seferber etmektedir. Bizler her zaman köylü milletin efendisidir sözüyle hareket edip hizmetlerimize devam edeceğiz’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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