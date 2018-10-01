Kaymakam Önder: “Futbolun bu çirkin yüzüne lanet olsun”

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyesi Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık'ın Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bursaspor taraftarının saldırısına uğradı.

Maç için Bursa'dan otobüslerle Sivas'a doğru yola çıkan Bursasporlu taraftarlar, tek başına gördükleri üzerinde Beşiktaş forması olan Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyesi Halil İbrahim Işık ve Şerafettin Baş'a saldırdılar. Dinlenme tesisinde karşılaştıkları Beşiktaşlı taraftara tekme tokat saldıran onlarca Bursaspor taraftarını etraftaki insanlar güçlükle sakinleştirdi. Olayın ardından Gediz'e dönen Beşiktaşlı taraftarların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan olay sonrasında Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Mehmet Oyan ve Beşiktaş Kulübü olayla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder Kınama mesajında şunları söyledi:

“Dün Beşiktaş- Kayseri maçından dönerken Bozüyük ilçesinde bir dinlenme tesisinde Gediz Beşiktaşlılar Derneği üyelerinden Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık üzerlerinde Bursaspor forması olan kişilerin saldırısına uğramışlardır. Saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun, futbolun bu çirkin yüzüne lanet olsun.”

Milliyetçi Hareket Partisi Gediz İlçe Başkanı Mehmet Oyan ise, “Gedizli Beşiktaşlılar derneği üyesi arkadaşlara yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıya uğrayan kardeşlerimize bir hemşerileri olarak geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Spor kardeşliktir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bozüyük'te bir dinlenme tesisinde, Gediz Beşiktaşlılar Derneğimizin üyeleri Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık isimli taraftarlarımızın bir grup futbol teröristi tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Üzerlerinde Bursaspor forması olmasına rağmen ne Bursa şehrimizi ne de Bursaspor camiasını temsil etmeyen bu futbol teröristleri maalesef ki Türk futbolunun önündeki en çirkin engeldir. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz darp edilen taraftarlarımıza ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bursaspor camiasının da bu olaydan en az bizim kadar üzgün olduğuna yürekten inanıyoruz. Kulübümüz İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak başlayan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Darp edilen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolun güzelliklerini kirleten bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz. Saygılarımızla.”