Ortaca ortaokulunda düzenlenen bilim fuarının açılışına katılan Kaymakam Yunus Emre Şahin, ’’Eskiden il düzeyinde yapılan bilim fuarları artık köy okullarımızda da yapılabiliyor. Eğitim kalitesi olarak köy okullarımızla ilçe veya il merkezinde bulunan okullar arasında fark var diyecek kişileri artık bulmak zor.Öğrencilerimiz birbirinden güzel projelere imza atmışlar. Eğitim sistemimiz gün geçtikçe kalite olarak artıyor. Bu da öğrenci ve dolayısıyla ülkemizin eğitim düzeyinin artmasına vesile oluyor. Bilim fuarında emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar’ın da katıldığı Bilim Fuarı açılışında yöresel kıyafetlerle Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi ile büyük beğeni topladı.(YD-EFE)