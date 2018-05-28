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28 Mayıs 2018 12:38

Kaymakam Şahin: Köy okullarımızın bilim fuarı düzenleyebildiği bir eğitim sitemimiz var

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Ortaca köyü ortaokulu öğrencilerinin ilk defa bilim fuarı düzenlemesi ve oldukça başarılı projeler sunması takdirle karşılandı.

Kaymakam Şahin: Köy okullarımızın bilim fuarı düzenleyebildiği bir eğitim sitemimiz var

28 Mayıs 2018 12:38


Ortaca ortaokulunda düzenlenen bilim fuarının açılışına katılan Kaymakam Yunus Emre Şahin, ’’Eskiden il düzeyinde yapılan bilim fuarları artık köy okullarımızda da yapılabiliyor. Eğitim kalitesi olarak köy okullarımızla ilçe veya il merkezinde bulunan okullar arasında fark var diyecek kişileri artık bulmak zor.Öğrencilerimiz birbirinden güzel projelere imza atmışlar. Eğitim sistemimiz gün geçtikçe kalite olarak artıyor. Bu da öğrenci ve dolayısıyla ülkemizin eğitim düzeyinin artmasına vesile oluyor. Bilim fuarında emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar’ın da katıldığı Bilim Fuarı açılışında yöresel kıyafetlerle Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi ile büyük beğeni topladı.(YD-EFE)




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