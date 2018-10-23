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Kaymakam ve Belediye Başkanı muhtarlarla buluştu

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, mahalle, belde ve köy muhtarları ile bir araya geldi.


Toplantının açılış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, ilçe merkezi, belde ve köylerdeki desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçede bulunan mahallerin sorunları ile bire bir ilgilendiğini, tamamlanamayan hizmetlerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.


Simav Kaymakamı Halim, Simav'da Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi olarak bulunduğunu belirtti. Halim, “Türkiye'de yaklaşık 50 bin muhtar var. Muhtarlarımız bulundukları mahalle ve köyün en önemli kişileridir, çalışma saatleri belirlenmeyen muhtarlarımız gece ve gündüz hizmet etmek için çalışır. Muhtarın tek bir amacı vardır, o da mahallesine, köyüne hizmet götürebilmektir. Yılda bir gün değil her gün kapımızı açık tutuğumuz muhtarlarımıza, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu. (MEİ-EFE)

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